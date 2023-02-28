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ВВС Германии и Британии впервые проведут совместное воздушное патрулирование

ВВС Германии и Британии впервые проведут совместное воздушное патрулирование Военно-воздушные силы Германии и Королевские ВВС Великобритании готовятся к первой совместной миссии в рамках НАТО по воздушному патрулированию. Патрулирование будет проходить в воздушном пространстве Эстонии с апреля 2023 года.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 15:23
ВВС Германии и Британии впервые проведут совместное воздушное патрулирование

Военно-воздушные силы Германии и Королевские ВВС Великобритании готовятся к первой совместной миссии в рамках НАТО по воздушному патрулированию. Патрулирование будет проходить в воздушном пространстве Эстонии с апреля 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сейчас ВВС Германии выполняют задачу самостоятельно, с апреля управление операцией перейдет к Великобритании.

Для подтверждения совместимости авиационных систем ВВС двух стран провели учения, в рамках которых с самолета RAF Voyager были заправлены в воздухе самолеты обеих стран, а инженеры проводили перекрестно обучение с участием 18 германских инженеров.

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