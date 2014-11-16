Встреча лидеров США и ЕС по Украине проходит в Брисбене

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Закрытая встреча лидеров США и ЕС по ситуации на Украине проходит в австралийском Брисбене в рамках саммита "Большой двадцатки", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

На встрече присутствуют президенты США и Франции Барак Обама и Франсуа Олланд, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, итальянский премьер Маттео Ренци, его испанский коллега Мариано Рахой, председатель Европейского совета Херман ван Ромпей, глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер.

Перед встречей журналистов проводили в комнату, где политики сидели за небольшим круглым столом. При этом никто из участников не сделал никаких заявлений, только Обама пошутил, что в таком тесном помещении вряд ли получатся хорошие фотографии.