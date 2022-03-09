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Всемирный экономический форум заморозил отношения с Россией

Всемирный экономический форум заморозил отношения с Россией Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе заморозил свои отношения с Россией, включая стратегическое партнерство с конгломератами, управляемыми олигархами.
Другие страны
9 марта 2022 г. 17:37
Всемирный экономический форум заморозил отношения с Россией

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе заморозил свои отношения с Россией, включая стратегическое партнерство с конгломератами, управляемыми олигархами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ВЭФ вынужден соблюдать санкции США, ЕС и Швейцарии против РФ, что означает разрыв связей с российскими банками и нефтяными компаниями.

В заявлении представителя ВЭФ Аманды Руссо говорится о том, что организация не сотрудничает ни с одним лицом, находящимся под санкциями, поэтому заморозили все отношения с российскими организациями.

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Версия на азербайджанском языке Dünya İqtisadi Forumu Rusiya ilə əlaqələrini dondurub
Версия на английском языке World Economic Forum freezes relations with Russia

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