Всемирный экономический форум заморозил отношения с Россией

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе заморозил свои отношения с Россией, включая стратегическое партнерство с конгломератами, управляемыми олигархами.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе заморозил свои отношения с Россией, включая стратегическое партнерство с конгломератами, управляемыми олигархами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ВЭФ вынужден соблюдать санкции США, ЕС и Швейцарии против РФ, что означает разрыв связей с российскими банками и нефтяными компаниями.

В заявлении представителя ВЭФ Аманды Руссо говорится о том, что организация не сотрудничает ни с одним лицом, находящимся под санкциями, поэтому заморозили все отношения с российскими организациями.