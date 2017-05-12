Все страны НАТО ратифицировали протокол о вступлении Черногории в альянс

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Все 28 государств-членов Североатлантического альянса ратифицировали протокол о вступлении Черногории в НАТО.

Как сообщает Report, об этом объявило правительство Черногории на своем официальном аккаунте в Twitter.

"Уверен, что серьезные инвесторы, прежде всего с Запада, оценят факт, что Черногория является частью НАТО. Это гарантия мира и стабильности государства, а значит, и гарантия для их инвестиций", - заявил премьер-министр Душко Маркович сегодня на открытии форума по международной безопасности в Будве.