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    Все страны НАТО ратифицировали протокол о вступлении Черногории в альянс

    Премьер-министр Душко Маркович: Это гарантия мира и стабильности государства

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Все 28 государств-членов Североатлантического альянса ратифицировали протокол о вступлении Черногории в НАТО. 

    Как сообщает Report, об этом объявило правительство Черногории на своем официальном аккаунте в Twitter.

    "Уверен, что серьезные инвесторы, прежде всего с Запада, оценят факт, что Черногория является частью НАТО. Это гарантия мира и стабильности государства, а значит, и гарантия для их инвестиций", - заявил премьер-министр Душко Маркович сегодня на открытии форума по международной безопасности в Будве. 

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