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ВС Венесуэлы эвакуировали 384 человека с шахты, где при взрыве погибли 16 человек

ВС Венесуэлы эвакуировали 384 человека с шахты, где при взрыве погибли 16 человек Национальные боливарианские вооруженные силы Венесуэлы эвакуировали 384 человека, которые находились на незаконной открытой шахте "Булья лока" в штате Боливар.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 23:04
ВС Венесуэлы эвакуировали 384 человека с шахты, где при взрыве погибли 16 человек

Национальные боливарианские вооруженные силы Венесуэлы эвакуировали 384 человека, которые находились на незаконной открытой шахте "Булья лока" в штате Боливар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в соцсети X глава оперативного стратегического командования ВС Венесуэлы Доминго Эрнандес Ларес.

"Вооруженные силы начали эвакуацию с нелегальной шахты "Булья лока", расположенной в штате Боливар, где незаконно велась добыча полезных ископаемых, на сегодняшний день эвакуированы 384 человека", - указал Эрнандес.

По официальным данным, в результате обрушения грунта на открытой шахте шириной в 100 м на глубину в 30 м погибли 16 человек. В больницы доставлены 16 пострадавших работников шахты.

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Версия на азербайджанском языке Venesuela ordusu 16 nəfərin öldüyü şaxtadan 384 nəfəri təxliyə edib

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