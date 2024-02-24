ВС Венесуэлы эвакуировали 384 человека с шахты, где при взрыве погибли 16 человек

Национальные боливарианские вооруженные силы Венесуэлы эвакуировали 384 человека, которые находились на незаконной открытой шахте "Булья лока" в штате Боливар.

Национальные боливарианские вооруженные силы Венесуэлы эвакуировали 384 человека, которые находились на незаконной открытой шахте "Булья лока" в штате Боливар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в соцсети X глава оперативного стратегического командования ВС Венесуэлы Доминго Эрнандес Ларес.

"Вооруженные силы начали эвакуацию с нелегальной шахты "Булья лока", расположенной в штате Боливар, где незаконно велась добыча полезных ископаемых, на сегодняшний день эвакуированы 384 человека", - указал Эрнандес.

По официальным данным, в результате обрушения грунта на открытой шахте шириной в 100 м на глубину в 30 м погибли 16 человек. В больницы доставлены 16 пострадавших работников шахты.