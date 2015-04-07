ВОЗ: Более 25,5 тыс. человек остаются зараженными вирусом Эболы

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Более 25,5 тысяч человек остаются зараженными смертельным вирусом лихорадки Эбола в трех наиболее пострадавших странах - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованной за 7 апреля статистике, зараженными в трех африканских странах остаются 25 тысяч 516 человек. От лихорадки Эбола скончалось 10 тысяч 573 человека.

Наибольшее количество зараженных - 12139 человек - приходится на Сьерра-Леоне. Больше всего людей погибло в Либерии - 4408 человек.