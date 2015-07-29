ВОЗ: 68 детей погибли, 183 были ранены за время конфликта на Украине

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ С начала конфликта на востоке Украины с середины апреля 2014 года не менее 68 детей были убиты и 183 получили ранения.

Как передает Report, такие данные ТАСС сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"По состоянию на 24 июля, были убиты, по меньшей мере 68 детей, и 183 ребенка были ранены", - информировал он.

"В целом, с середины апреля 2014 года по 24 июля 2015 года в зоне конфликта на востоке Украины не менее 6 тысяч 829 человек были убиты и 17 тысяч 64 - были ранены", - сказал официальный представитель ВОЗ.