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    ВОЗ: 68 детей погибли, 183 были ранены за время конфликта на Украине

    Всего погибло 6 тыс. 829 человек, ранено 17 тыс. 64 человека

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ С начала конфликта на востоке Украины с середины апреля 2014 года не менее 68 детей были убиты и 183 получили ранения.

    Как передает Report, такие данные ТАСС сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

    "По состоянию на 24 июля, были убиты, по меньшей мере 68 детей, и 183 ребенка были ранены", - информировал он.

    "В целом, с середины апреля 2014 года по 24 июля 2015 года в зоне конфликта на востоке Украины не менее 6 тысяч 829 человек были убиты и 17 тысяч 64 - были ранены", - сказал официальный представитель ВОЗ.

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