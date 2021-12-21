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Вооруженный мужчина в Париже отпустил одну из двух заложниц

Вооруженный мужчина в Париже отпустил одну из двух заложниц Мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники двух женщин в XII округе Парижа в понедельник вечером.
Другие страны
21 декабря 2021 г. 02:05
Вооруженный мужчина в Париже отпустил одну из двух заложниц

Одна из двух женщин, которых взял в заложники вооруженный ножом мужчина в 12-м округе Парижа, вышла на свободу, переговоры со злоумышленником продолжаются.

Как передает Report, об этом отметила в ночь на вторник префектура столичной полиции.

"Забаррикадировавшийся мужчина только что освободил одну из заложниц, она не пострадала. Бригада розыска и быстрого реагирования все еще ведет переговоры", - говорится в сообщении пресс-службы префектуры в Twitter.

В понедельник вечером вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин в одном из магазинов на улице Алигр на востоке Парижа. Полиция не рассматривает данное происшествие как связанное с терроризмом и уже начала расследование по статье "похищение".

По информации радио Europe 1, злоумышленник - 56-летний мужчина тунисского происхождения. После прибытия полиции он потребовал, чтобы ему дали поговорить с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти. Глава Минюста позже выразил согласие пообщаться с ним. Также сообщалось, что мужчина якобы страдает психическим расстройством.

19:48

Мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники двух женщин в XII округе Парижа в понедельник вечером.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в магазине на улице Алигр. Как сообщают правоохранительные органы, 50-летний мужчина страдает психическим расстройством. Утверждается, что он хочет поговорить с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.

На место происшествия прибыл отряд полицейской спецбригады розыска и быстрого реагирования.

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Версия на азербайджанском языке Fransada silahlı kişi girov götürdüyü şəxslərdən birini azad edib

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