Военный вертолёт США потерпел крушение в Ираке

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Военный вертолёт типа HH-60 Black Hawk США потерпел крушение в Ираке, недалеко от сирийской границы.

Как передает Report, об этом сообщает АBC со ссылкой на американское командование.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились семь человек.

По данным телеканала, вертолёт не был сбит.

К настоящему моменту данных о числе погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Проводится расследование причин произошедшего.