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Военные США при высадке десанта в сирийской провинции убили трех человек

Военные США при высадке десанта в сирийской провинции убили трех человек ВВС США провели антитеррористическую операцию на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Другие страны
26 сентября 2021 г. 16:01
Военные США при высадке десанта в сирийской провинции убили трех человек

ВВС США провели антитеррористическую операцию на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой на SANA, десантировавшиеся в этой зоне американские военнослужащие открыли огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам, в результате чего, по сведениям очевидцев, погибли три мирных жителя.

Вместе с американскими военными в операции приняли участие бойцы формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС). Они взяли штурмом несколько домов, где укрывались террористы, и увели с собой пленников.

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