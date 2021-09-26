Военные США при высадке десанта в сирийской провинции убили трех человек

ВВС США провели антитеррористическую операцию на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

ВВС США провели антитеррористическую операцию на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой на SANA, десантировавшиеся в этой зоне американские военнослужащие открыли огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам, в результате чего, по сведениям очевидцев, погибли три мирных жителя.

Вместе с американскими военными в операции приняли участие бойцы формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС). Они взяли штурмом несколько домов, где укрывались террористы, и увели с собой пленников.