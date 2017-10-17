Во Франции задержали десять человек по подозрению в подготовке терактов

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Десять человек задержаны во Франции по подозрению в подготовке нападений на политиков и связанные с исламом религиозные учреждения.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник издание Minute.

По информации издания, десять человек, причастных к крайне правому движению, были задержаны утром во вторник в столичном регионе Франции и в департаменте Буш-дю-Рон. Двое из них - несовершеннолетние.

Все задержанные были связаны с 21-летним мужчиной, задержанным минувшим летом также по подозрению в подготовке нападения.

Подготовка масштабной операции по задержанию этих людей заняла четыре месяца и держалась в строжайшем секрете. Участие в ней принимали полицейские и спецназ.