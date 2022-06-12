Во Франции явка на выборах составила менее 40%

Промежуточная явка на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции к 17:00 по местному времени (19:00, бакинское время) составила 39,42%.

Промежуточная явка на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции к 17:00 по местному времени (19:00, бакинское время) составила 39,42%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит МВД Франции.

Таким образом, количество проголосовавших на этих выборах по-прежнему меньше, чем в 2017 году, отмеченном самой низкой явкой в послевоенный период. Тогда в это же время избирательные комиссии зарегистрировали голоса 40,75% избирателей. Телеканал BFM также опубликовал прогноз по итоговой явке, согласно которому к 20:00 (22:00) она составит 47,2%, что, как ожидается, станет рекордно низким показателем.

Во Франции нет требования о минимальном уровне явки, необходимом для признания выборов состоявшимися. Наблюдатели отмечают, что жители страны планомерно теряют интерес к парламентским выборам на протяжении последних 30 лет.