 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во Франции сторонники террористической РПК лишены свободы

    Они напали на здание Генконсульства Турции в Марселе и сотрудников службы безопасности

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Арестованы 7 сторонников террористической группировки РПК и ее крыла PYD, напавшие на здание Генконсульства Турции в Марселе (Франция) и сотрудников службы безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, они напали на здание Генконсульства и сотрудников службы безопасности в знак протеста антитеррористической операции "Оливковая ветвь" Вооруженных сил Турции в Африне.

    Марсельский суд приговорил забросавших здание дипмиссии камнями и режущими предметами сторонников террористической группировки к аресту сроком от 3 месяцев до 1 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi