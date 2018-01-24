Во Франции сторонники террористической РПК лишены свободы

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Арестованы 7 сторонников террористической группировки РПК и ее крыла PYD, напавшие на здание Генконсульства Турции в Марселе (Франция) и сотрудников службы безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, они напали на здание Генконсульства и сотрудников службы безопасности в знак протеста антитеррористической операции "Оливковая ветвь" Вооруженных сил Турции в Африне.

Марсельский суд приговорил забросавших здание дипмиссии камнями и режущими предметами сторонников террористической группировки к аресту сроком от 3 месяцев до 1 года.