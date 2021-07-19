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Во Франции началась четвертая волна коронавируса

Во Франции началась четвертая волна коронавируса Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса с более высокими темпами заражения, чем это было на предыдущих этапах.
Другие страны
19 июля 2021 г. 22:53
Во Франции началась четвертая волна коронавируса

Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса с более высокими темпами заражения, чем это было на предыдущих этапах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге по итогам заседания Совета министров в Елисейском дворце официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

"Мы вошли в четвертую волну пандемии коронавируса. Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов", - сказал он. "За неделю число случаев заражения коронавирусом увеличилось вдвое. Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тыс. новых случаев инфицирования", - добавил Атталь. По его словам, "в 80 процентов случаев заражения речь идет о варианте "дельта", который не обошел стороной ни один регион Франции".

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