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ВМС Республики Корея начали учения в Желтом море с участием 20 кораблей

ВМС Республики Корея начали учения в Желтом море с участием 20 кораблей Военно-морские силы Республики Корея начали в Желтом море масштабные маневры, в которых примут участие более 20 кораблей.
Другие страны
24 октября 2022 г. 09:40

Военно-морские силы Республики Корея начали в Желтом море масштабные маневры, в которых примут участие более 20 кораблей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

К четырехдневным маневрам, которые проходят в рамках учений "Хогук", присоединятся представители сухопутных войск, ВВС и береговая охрана, а также военнослужащие США. Они направлены на укрепление операционных возможностей южнокорейских вооруженных сил на море в отношении "провокаций противника", отдельное внимание уделяется отработке действий в ответ на "провокации" КНДР рядом с северной разграничительной линией, которая фактически служит морской границей между странами, указывает агентство.

В учениях примут участие более 20 кораблей, в том числе фрегаты и эсминцы, оснащенные системой Aegis, а также армейские вертолеты Apache, истребители F-15K и F-16 ВВС Республики Корея. США привлекут такие же вертолеты и штурмовики А-10.

Южнокорейские учения "Хогук" начались 17 октября и продолжатся до 28 октября.

Ранее в понедельник Республика Корея и КНДР обменялись предупредительными выстрелами в Желтом море. По данным южнокорейской стороны, гражданское судно КНДР нарушило северную разграничительную линию, в ответ на это ВМС Республики Корея открыли предупредительный огонь. В Пхеньяне указали, что военный корабль Южной Кореи нарушил эту границу, что вызвало предупредительный огонь из реактивных систем залпового огня со стороны КНДР.

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