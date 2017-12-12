Власти Мьянмы снесли 16 мечетей в штате Аракан за неделю

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Власти Мьянмы снесли 16 мечетей в штате Аракан, в котором компактно проживают мусульмане-рохинджа, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

Отмечается, что 16 из 17 имеющихся в районе Маунгдао штата Аракана мечетей были снесены буквально за одну неделю.

Как сообщают жители региона, правительство Мьянмы не предприняло никаких шагов для предотвращения сноса мечетей. Местные жители опасаются, что последнюю мечеть в районе ожидает та же участь.

В то же время в деревне Ени Напура силы безопасности Мьянмы сожгли четыре дома, принадлежащих мусульманам-рохинджа.

С момента последнего обострения конфликта 25 августа в Бангладеш прибыли около 613 тыс. человек, бежавших от насилия в Мьянме.