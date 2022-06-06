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Власти Филиппин эвакуировали более 200 человек после извержения вулкана Булусан

Власти Филиппин эвакуировали более 200 человек после извержения вулкана Булусан Власти Филиппин эвакуировали 216 человек из домов в районе вулкана Булусан, извержение которого произошло 5 июня.
Другие страны
6 июня 2022 г. 16:20

Власти Филиппин эвакуировали 216 человек из домов в районе вулкана Булусан, извержение которого произошло 5 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью медиагруппе ABS-CBN сообщил губернатор провинции Сорсогон Фрэнсис Эскудеро.

По его словам, большинство эвакуированных жителей барангая (наименьшая административная единица) Путин-сапа было перемещено в другую деревню, где они пробудут несколько дней. Эскудеро подчеркнул, что жителям ряда районов, где выпал пепел, не требуется эвакуация. "Большинство из 216 эвакуированных людей - дети в возрасте до 18 лет", - пояснил чиновник.

Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики утром сообщал об эвакуации из зоны извержения вулкана порядка 60 семей, или более 100 человек. К обеду эта цифра была скорректирована до 50 семей и 180 человек, среди которых были дети, беременные женщины и пожилые лица. По информации ведомства, в трех местных школах приостановлены занятия. В результате извержения Булусана нет погибших и пострадавших, людям рекомендуется оставаться в помещениях и носить лицевые маски N95, чтобы не вдыхать мелкий пепел.

5 июня произошло фреатическое извержение вулкана Булусан в филиппинской провинции Сорсогон, которое длилось 17 минут и привело к выбросу пара на 150 м в высоту, рассеяв влажный пепел. Согласно данным Института вулканологии и сейсмологии республики, после этого в течение суток произошло 29 вулканических землетрясений.

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