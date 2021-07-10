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Вьетнам передал США останки американских солдат, погибших во время войны

Вьетнам передал США останки американских солдат, погибших во время войны Ханой передал американской стороне останки двух погибших во время войны во Вьетнаме военнослужащих США. Церемония прошла 9 июля на территории военного аэродрома Залям вьетнамской столицы.
Другие страны
10 июля 2021 г. 15:59
Вьетнам передал США останки американских солдат, погибших во время войны

Ханой передал американской стороне останки двух погибших во время войны во Вьетнаме военнослужащих США. Церемония прошла 9 июля на территории военного аэродрома Залям вьетнамской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Nhandan.

Нынешняя церемония стала уже 155-й по счету с 1973 года, когда американский военный контингент был выведен с территории Вьетнама. Останки солдат были обнаружены в ходе 143-й совместной поисковой экспедиции, проходившей с апреля по июль во вьетнамских джунглях.

Как отметил присутствовавший на церемонии временный поверенный в делах США во Вьетнаме Кристофер Кляйн, Вашингтон высоко ценит эффективное сотрудничество с правительством и народом Вьетнама в поиске американских военнослужащих, пропавших без вести во время войны. По словам дипломата, поиск останков американских военнослужащих, числящихся пропавшими без вести после вьетнамской войны, является важным направлением гуманитарного сотрудничества между правительствами двух стран.

Согласно официальной формулировке Вашингтона, возвращение на родину останков погибших и числившихся пропавшими без вести солдат является для США одним из национальных приоритетов. Пропавшими без вести во время войны в Индокитае на момент ее окончания считались более 2 тыс. американских военнослужащих и гражданских лиц. Из них свыше 1,9 тыс. не вернулись из Вьетнама, около 500 из Лаоса, а 90 солдат пропали на территории Камбоджи.

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