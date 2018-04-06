Вертолет ВМС Италии упал в море во время учений

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Вертолет военно-морских сил Италии, участвовавший в операции Mare Sicuro ("Спокойное море"), в ходе учений упал в Средиземное море, в результате чего погиб один из пяти членов его экипажа, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Причины падения вертолета SH 212 военного корабля Borsini в настоящее время выясняются.

Все пять членов экипажа вертолета были извлечены из моря. Состояние четверых военнослужащих хорошее, тогда как один из членов экипажа Андреа Фацио был поднят на борт Borsini без сознания и скончался в ходе реанимационных мероприятий.