Верховная Рада Украины проголосовала за закон о введении военной подготовки в школах

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект, который предусматривает введение начальной военной подготовки в школах.

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект, который предусматривает введение начальной военной подготовки в школах.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в программу обучения будет добавлен специальный предмет "Защита Украины".

Планируется, что подготовка будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профтехнического), профессионального высшего, высшего образования.

Закон предусматривает введение начальной общевойсковой подготовки, которая осуществляется "с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания".

Далее законопроект будет рассмотрен во втором чтении.

Также с 2025 года во всех высших учебных заведениях Украины будет введена обязательная военная подготовка. Каждому ученику мужского пола будет нужно обязательно ее пройти. При этом девушки могут посещать курс по собственному желанию.