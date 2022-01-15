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В Японии зафиксировали первую смерть пациента с "омикроном"

В Японии зафиксировали первую смерть пациента с "омикроном" Первый случай смерти человека со штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Японии.
Другие страны
15 января 2022 г. 12:01
В Японии зафиксировали первую смерть пациента с омикроном

Первый случай смерти человека со штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Японии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Киодо.

По его данным, речь идет о пожилом мужчине, скончавшемся в городе Сидзуока 11 января от коронавируса. Последующий анализ подтвердил, что у мужчины был штамм "омикрон".

Накануне в Японии был зафиксирован максимальный суточный прирост новых заражений коронавирусом с 1 сентября, в стране было подтверждено 22 045 инфицированных. За сутки скончались 11 человек. Ранее на этой неделе сообщалось, что штамм "омикрон" выявлен во всех 47 префектурах Японии.

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