В Японии зафиксировали первую смерть пациента с "омикроном"

Первый случай смерти человека со штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Японии.

Первый случай смерти человека со штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Японии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Киодо.

По его данным, речь идет о пожилом мужчине, скончавшемся в городе Сидзуока 11 января от коронавируса. Последующий анализ подтвердил, что у мужчины был штамм "омикрон".

Накануне в Японии был зафиксирован максимальный суточный прирост новых заражений коронавирусом с 1 сентября, в стране было подтверждено 22 045 инфицированных. За сутки скончались 11 человек. Ранее на этой неделе сообщалось, что штамм "омикрон" выявлен во всех 47 префектурах Японии.