В Вильнюсе стартовал саммит НАТО

Сегодня в столице Литвы Вильнюсе начался саммит НАТО.

Сегодня в столице Литвы Вильнюсе начался саммит НАТО.

Как передает Report, лидеры стран НАТО встретились для решения наиболее актуальных задач, стоящих перед Североатлантическим альянсом.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, данный саммит является историческим саммитом в связи со многими вопросами, которые будут обсуждаться: членство Швеции в альянсе, поддержка Украины, повышение оборонного обязательства стран членов.

"На саммите также будут приняты решения по дальнейшей поддержке Украины, мы обязуемся оказать ей дальнейшую военную поддержку", - сказал он, открывая саммит.