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В Украину вернулись первые обученные специалисты по обслуживанию F-16

В Украину вернулись первые обученные специалисты по обслуживанию F-16 Первые специалисты по обслуживанию американских истребителей F-16, обученные в западных странах, вернулись в Украину.
Другие страны
22 мая 2024 г. 15:41
В Украину вернулись первые обученные специалисты по обслуживанию F-16

Первые специалисты по обслуживанию американских истребителей F-16, обученные в западных странах, вернулись в Украину.

Как передает Report со ссылкой на Nv.ua, об этом сообщил спикер командования украинских ВВС Илья Евлаш.

"Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться в Украину. Они смогут делиться своим опытом с теми, кто находится на территории Украины", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Евлаш добавил, что в стране функционирует тренажер для подготовки украинских пилотов на самолетах этот типа, переданный Чехией.

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