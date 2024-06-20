В Уганде не менее 15 человек погибли в ДТП

По меньшей мере 15 человек погибли в Уганде после того, как грузовик, в котором они ехали, перевернулся.

По меньшей мере 15 человек погибли в Уганде после того, как грузовик, в котором они ехали, перевернулся.

Как передает Report , об этом сообщило местное издание Monitor со ссылкой на полицию.

Согласно информации, инцидент произошел в деревне Намильянго в Центральной области.

"Водитель, который не был опознан, контроль над транспортным средством на склоне потерял, из-за чего оно перевернулось, что повлекло за собой смерть 15 человек, 11 из них скончались на месте. Остальные четверо умерли в больнице", - заявил представитель полиции.

Глава местного торгового союза Фрэнк Муйимбва сообщил, что в грузовике ехали 55 рыночных торговцев.