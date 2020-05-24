​В Тунисе спасли мигрантов в Средиземном море

Береговая охрана Туниса спасла более 80 мигрантов в Средиземном море.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM со ссылкой на представителя береговой охраны.

По его словам, в субботу подразделения береговой охраны получили сигнал о том, что около побережья города Сфакс терпит бедствие лодка, в которой находятся 20 человек. Сообщается, что 11 мигрантов были спасены, один погиб, судьба остальных остается неизвестной.

Отмечается, что береговая охрана также спасла в районе островов Керкенна 70 мигрантов из затонувшей лодки. Большинство спасенных являются выходцами из стран Африки к югу от Сахары, остальные - граждане Туниса.