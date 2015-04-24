В Тунисе ликвидированы десять боевиков

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 боевиков были уничтожены во время спецоперации сил безопасности Туниса, проходящей на границе с Алжиром в провинции Касерин. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на агентство ТАП, заявил официальный представитель правительства страны. По его словам, двое военнослужащих в ходе операции погибли.

В приграничной с Алжиром провинции Касерин тунисские военнослужащие с конца 2012 года проводят контртеррористическую операцию против обосновавшейся в гористой местности группировки "Окба ибн Нафаа", связанной с "Аль-Каидой в странах исламского Магриба" и выразившей солидарность с "Исламским государством" (ИГ). Несмотря на многочисленные потери среди военнослужащих, положить конец деятельности террористов в данном районе пока не удается.