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    ​В Таллинне зарегистрировали первый однополый брак

    Эстония от прошлой осенью позволила однополым парам регистрировать отношения

    Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ В посольстве Великобритании в Таллинне был заключен первый однополый брак между гражданином Великобритании и его партнером, гражданином Эстонии.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Postimees.

    Таким образом - формально брак был заключен на территории Великобритании.

    Это первый однополый брак, заключенный в зарубежном представительстве Великобритании в Северных и Балтийских странах.

    Посольство Великобритании в Таллинне с июня прошлого года дает возможность заключить брак между двумя британскими гражданами или одним гражданином Великобритании и гражданином другой страны.

    В Британии закон, разрешающий однополые браки, вступил в силу в 2013 году. Первые однополые браки были заключены в Англии и Уэльсе 29 марта прошлого года.

    Эстония от прошлой осенью позволила однополым парам регистрировать отношения.

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