​В Таллинне зарегистрировали первый однополый брак

Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ В посольстве Великобритании в Таллинне был заключен первый однополый брак между гражданином Великобритании и его партнером, гражданином Эстонии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Postimees.

Таким образом - формально брак был заключен на территории Великобритании.

Это первый однополый брак, заключенный в зарубежном представительстве Великобритании в Северных и Балтийских странах.

Посольство Великобритании в Таллинне с июня прошлого года дает возможность заключить брак между двумя британскими гражданами или одним гражданином Великобритании и гражданином другой страны.

В Британии закон, разрешающий однополые браки, вступил в силу в 2013 году. Первые однополые браки были заключены в Англии и Уэльсе 29 марта прошлого года.

Эстония от прошлой осенью позволила однополым парам регистрировать отношения.