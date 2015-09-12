​В Таджикистане задержано более 100 сторонников мятежного генерала

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Таджикистана задержали одного из нападавших на ОВД в городе Вахдат в ходе спецоперации, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В МВД страны не стали подтверждать информацию о том, что подозреваемый в причастности к гибели милиционеров экс-замминистра обороны Абдухалим Назарзода убит накануне.

С 4 сентября, когда в серии атак в Душанбе и Вахдате погибли девять милиционеров, задержаны более 100 сторонников генерала и ликвидированы более 20 человек.