​В столице Уганды вспыхнули беспорядки

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В столице Уганды сегодня вспыхнули массовые беспорядки. Они начались после четвертого за последний месяц ареста лидера оппозиции Кифефе Кизы Бесигие.
Как передает Report со ссылкой на AFP, в столкновениях с полицией в понедельник погиб по меньшей мере один сторонник оппозиции.
Негодующие жители возводят на улицах баррикады из горящих автомобильных покрышек и металлолома. Полиция и жандармерия пытаются разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа.
Полиция подтвердила гибель одного человека во время сегодняшних беспорядков. По словам же оппозиционных политиков, полицией были застрелены трое, но этой информации пока нет подтверждения.
News DepartmentАвтор новости
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