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В столице Монголии объявлено чрезвычайное положение

В столице Монголии объявлено чрезвычайное положение В столице Монголии Улан-Баторе объявлено чрезвычайное положение.
Другие страны
5 декабря 2022 г. 19:30
В столице Монголии объявлено чрезвычайное положение

В столице Монголии Улан-Баторе объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщает Report со ссылкой на монгольские СМИ, большинство присутствующих на заседании парламента Монголии депутатов поддержали предложение о введении чрезвычайного положения в столице страны - Улан-Баторе.

4 декабря в столице Монголии начались акции протеста против коррупции и разворовывания недр страны. К вечеру участники акции у здания правительства в Улан-Баторе разошлись, однако на следующий день протесты возобновились. Демонстранты пытались прорваться в здание правительства, в результате давки известно о четырех пострадавших.

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