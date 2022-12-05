В столице Монголии объявлено чрезвычайное положение

В столице Монголии Улан-Баторе объявлено чрезвычайное положение.

В столице Монголии Улан-Баторе объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщает Report со ссылкой на монгольские СМИ, большинство присутствующих на заседании парламента Монголии депутатов поддержали предложение о введении чрезвычайного положения в столице страны - Улан-Баторе.

4 декабря в столице Монголии начались акции протеста против коррупции и разворовывания недр страны. К вечеру участники акции у здания правительства в Улан-Баторе разошлись, однако на следующий день протесты возобновились. Демонстранты пытались прорваться в здание правительства, в результате давки известно о четырех пострадавших.