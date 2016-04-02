В США внедорожник оторвал хвост истребителю за 60 млн. долларов

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Автомобильная погоня в Калифорнии закончилась аварией с ущербом свыше 60 млн. долларов, сообщает Report со ссылкой на CNN.

Внедорожник Jeep Cherokee, пытаясь скрыться от полиции, оказался на базе ВМС США Лимур, и проехав по ней около 10 км, врезался в хвост истребителя F/A-18 Super Hornet. В результате ДТП водитель и еще один человек, находящийся в машине, скончались.

Представитель базы заявил на пресс-конференции, что нарушитель не числился в рядах вооруженных сил. Он также заверил журналистов, что инцидент не рассматривается как целенаправленное нападение на базу, а является "трагическим инцидентом".

Однако следствие недоумевает, как внедорожник смог проехать мимо КПП с вооруженными бойцами на базу, где хранится военное оборудование на миллиарды долларов.