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    В США произошел пожар на кондитерской фабрике по производству Snickers

    С производства в Техасе эвакуированы сотни человек

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Крупный пожар произошел во вторник на кондитерской фабрике компании Mars Inc. в штате Техас.

    Как передает Report, об этом сообщил американский телеканал NBC.

    Пожар вспыхнул на фабрике в городе Уэйко с населением 130 тыс. жителей около 13:30 по местному времени (22:30 по Баку). На предприятии работают сотни человек, все они были эвакуированы. По предварительным данным, загорелись грузовики, предназначенные для перевозки продукции. Полностью сгорели не менее пяти машин.

    К настоящему моменту пожарным удалось справиться с огнем. Причины возгорания выясняются. Телеканал отмечает, что на фабрике в Уэйко производится большинство шоколадных батончиков Snickers, попадающих на прилавки по всему североамериканскому континенту.

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