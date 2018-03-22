В США преступников будут казнить новым методом

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В американском штате Алабама для казни преступников решили использовать необычный метод, который ранее никогда не применялся. Об этом сообщает Report со ссылкой на портал WHNT19.

Власти штата одобрили закон, который позволяет использовать для казни азот. Такой метод будет применяться при невозможности введения преступнику смертельной инъекции.

«Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно», — приводит издание слова одного из сторонников идеи республиканца Джима Хилла.

Однако противники новшества отмечают, что безболезненность метода сомнительна, так как ранее азот не использовался для таких целей.

«Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам», — заявил демократ Томас Джексон.

Подобная практика еще не применялась в США. В середине марта штаты Оклахома и Миссисипи одобрили аналогичный законопроект. При этом в Оклахоме еще не снят мораторий на смертную казнь.