О нас

В США полиция просит разрешение на использование роботов-убийц

В США полиция просит разрешение на использование роботов-убийц Полиция Сан-Франциско (SFPD) сделала запрос на использования смертоносного робота для противодействия преступникам, которые представляют угрозу обществу, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Другие страны
24 ноября 2022 г. 18:55
В США полиция просит разрешение на использование роботов-убийц

Полиция Сан-Франциско (SFPD) сделала запрос на использования смертоносного робота для противодействия преступникам, которые представляют угрозу обществу, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Первоначально предложение вызвало резкую критику на том основании, что роботы не должны применяться в адрес какого-либо лица. Однако позже было принято во внимание то, что "бывают случаи, когда смертоносная сила является единственным вариантом".

В настоящее время в распоряжении полицейских находится двенадцать роботов с дистанционным управлением, которые используются для разминирования и осмотра территорий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане
24 ноября 2022 г. 17:37
Ильхам Алиев принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Ильхам Алиев принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
24 ноября 2022 г. 16:30
Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности
Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности
24 ноября 2022 г. 11:22
В Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
ФотоВ Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
23 ноября 2022 г. 20:29
Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников
Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников
23 ноября 2022 г. 17:55
Глава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
ФотоГлава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
23 ноября 2022 г. 11:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
22 ноября 2022 г. 21:52
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор
22 ноября 2022 г. 20:02
Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба
Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба
22 ноября 2022 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi