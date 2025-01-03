После падения самолета в США погиб один человек

Один человек погиб, пятнадцать пострадали при падении небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в штате Калифорния (США).
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об это говорится в заявлении пресс-службы городских правоохранительных органов.
"К настоящему моменту девять человек были госпитализированы, шесть человек получили помощь врачей на месте и были отпущены, один человек погиб", - говорится в заявлении.
Комментировать причины инцидента полиция не стала.
03:56
Небольшой самолет врезался в здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния.
Как передает Report, об этом сообщило местное управление полиции в X.
По данным правоохранителей, крушение произошло на пересечении Реймер-авеню и Гилберт-стрит. Жителям города рекомендовано покинуть район инцидента.
Полиция не располагает информацией о жертвах или потерпевших. Однако портал BNO News утверждает, что при крушении самолета пострадали не менее 11 человек.
Active Incident: Plane crash in the 2300 block of Raymer Ave. The media staging area is the Southeast corner of Raymer Ave and Gilbert St. Unknown casualties. Evacuations are underway in the 2300 block of Raymer. Avoid the area. PD PIO en route. pic.twitter.com/SngQuraGCH