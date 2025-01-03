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После падения самолета в США погиб один человек

После падения самолета в США погиб один человек Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, данных о жертвах пока нет.
Другие страны
3 января 2025 г. 04:39
После падения самолета в США погиб один человек

Один человек погиб, пятнадцать пострадали при падении небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в штате Калифорния (США).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об это говорится в заявлении пресс-службы городских правоохранительных органов.

"К настоящему моменту девять человек были госпитализированы, шесть человек получили помощь врачей на месте и были отпущены, один человек погиб", - говорится в заявлении.

Комментировать причины инцидента полиция не стала.

03:56

Небольшой самолет врезался в здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщило местное управление полиции в X.

По данным правоохранителей, крушение произошло на пересечении Реймер-авеню и Гилберт-стрит. Жителям города рекомендовано покинуть район инцидента.

Полиция не располагает информацией о жертвах или потерпевших. Однако портал BNO News утверждает, что при крушении самолета пострадали не менее 11 человек.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ-də təyyarə binanın üzərinə düşüb, ölən və xəsarət alanlar var

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