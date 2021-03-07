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В США 12-летний мальчик арестован за серию вооруженных угонов

В США 12-летний мальчик арестован за серию вооруженных угонов В Вашингтоне 12-летний мальчик арестован по обвинению в серии вооруженных угонов автомобилей
Другие страны
7 марта 2021 г. 21:20
В США 12-летний мальчик арестован за серию вооруженных угонов

В Вашингтоне 12-летний мальчик арестован по обвинению в серии вооруженных угонов автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщает городское управление полиции.

По данным правоохранительных органов, двое человек, вооруженных пистолетом, предприняли четыре попытки угона за один час. Они подходили к своим жертвам и, угрожая оружием, требовали покинуть транспортное средство и оставить им ключи.

В тот же вечер был арестован 12-летний мальчик, ему предъявлены обвинения. Второй подозреваемый до сих пор находится в бегах.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da silsilə oğurluqlar törədən 12 yaşlı yeniyetmə həbs olundu

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