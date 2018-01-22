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    В шведском городе Мальме прогремел взрыв

    По предварительным данным никто не пострадал

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В шведском городе Мальмё около офисного здания прогремел взрыв.

    Как передает Report со ссылкой на Известия, инцидент произошел в микрорайоне Розенгорд вечером 21 января, неподалеку от полицейского участка, у которого ранее также сдетонировало устройство.

    По предварительным данным никто не пострадал.

    Фасад здания, где произошёл взрыв, получил небольшие повреждения.

    На месте инцидента работают полиция и взрывотехники. Обстоятельства случившегося выясняются.

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