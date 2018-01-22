В шведском городе Мальме прогремел взрыв

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В шведском городе Мальмё около офисного здания прогремел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на Известия, инцидент произошел в микрорайоне Розенгорд вечером 21 января, неподалеку от полицейского участка, у которого ранее также сдетонировало устройство.

По предварительным данным никто не пострадал.

Фасад здания, где произошёл взрыв, получил небольшие повреждения.

На месте инцидента работают полиция и взрывотехники. Обстоятельства случившегося выясняются.