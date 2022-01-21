В шести городах Саудовской Аравии выпал снег

Снег выпал в шести городах Саудовской Аравии, а температура воздуха в некоторых из них опустилась до 3 градусов ниже нуля.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
Как отмечает представитель Национального центра метеорологии Саудовской Аравии Хуссейн аль-Кахтани, аномальные температуры, обусловленные движением арктических воздушных масс из Сибири, сохранятся до конца этой недели.
Ожидается, что температура воздуха в центральной части Саудовской Аравии, в том числе в Эр-Рияде, составит от минус 1 до минус 3 градусов ниже нуля.
19 января низкие температуры также были зафиксированы в провинциях Турайф (минус 6 градусов), Эль-Курайят (минус 5 градусов) и Арар (минус 4 градуса).
منظر مبهر لجري الإبل وسط الثلوج، تبوك شمال المملكة العربية #السعودية ️
Camels running in the snow, North of #Saudi Arabia