В результате шторма "Налджи" на Филиппинах погибли 110 человек

Более 2,41 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Более 2,41 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованному во вторник отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 110 человек.

По данным ведомства, 865,9 тыс. перемещенных лиц находятся в 2,72 тыс. эвакуационных центрах. Более 347,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 101 человек получил различные травмы, 33 числятся пропавшими без вести.

Шторм повредил 5,03 тыс. домов и уничтожил 1,5 тыс. Ущерб, нанесенный 55 инфраструктурным объектам, оценивается в 760,3 млн песо ($13,04 млн). В результате удара стихии повреждены 422 дороги и 101 мост. В 294 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 140 оно уже восстановлено, в 41 муниципалитете остаются проблемы со связью, в 12 - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 670 учебных заведениях и работа на 230 предприятиях. В 160 городах и муниципалитетах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 1,3 млрд песо ($22,37 млн). На оказание помощи правительством уже выделено 50,3 млн песо ($865,8 тыс.).

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей были заранее эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. 30 октября шторм покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября - зону филиппинской ответственности.