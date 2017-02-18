Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В результате ДТП с автобусом на западе Аргентины погибли 19 человек.

Как передает Report, об этом сoобшил аргентинский портал Clarin

Инцидент произошел в субботу на рассвете в провинции Мендоса на трассе, ведущей в сторону Чили.

По данным местные СМИ, автобус принадлежал чилийской компании TurBus. По меньшей мере 21 получил ранения.

По данным компании, среди пассажиров было 32 гражданина Аргентины, четверо чилийцев, один колумбиец и один гражданин Гаити. Также в автобусе было по меньшей мере три ребенка.

Как сообщает портал, 16 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице.

Местные власти расследуют причины происшествия. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.