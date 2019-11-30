В работе Twitter произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Twitter наблюдаются в ряде стран по всему миру.

Как передает Report, это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Как отмечается, чаще всего с неполадкамисталкиваются пользователи в США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Японии. В России сообщения о сбоях поступают преимущественно из Москвы.

По данным Downdetector, большая часть пользователей испытывает проблемы с сайтом соцсети (48%). Еще 33% жалуются на работу приложения для мобильных устройств от Apple.

Около 17% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для устройств под управлением Android.