 Наверх

В работе Twitter произошел сбой

В работе Twitter произошел сбойse

Сбои в работе социальной сети Twitter наблюдаются в ряде стран по всему миру. 

Как передает Report, это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Как отмечается, чаще всего с неполадкамисталкиваются пользователи в США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Японии. В России сообщения о сбоях поступают преимущественно из Москвы.

По данным Downdetector, большая часть пользователей испытывает проблемы с сайтом соцсети (48%). Еще 33% жалуются на работу приложения для мобильных устройств от Apple. 

Около 17% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для устройств под управлением Android.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!