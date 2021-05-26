Акция памяти в годовщину смерти Флойда завершилась погромами и арестами

Полиция задержала наиболее агрессивных участников акции

Массовыми беспорядками, сопровождавшимися актами вандализма и стычками с полицией, завершилась в Портленде (штат Орегон) акция памяти, организованная местными активистами в годовщину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, стражи порядка объявили происходящее бунтом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

Около 200 манифестантов, одетых в черное, собрались накануне вечером у здания городского суда. Они стали забрасывать полицейских камнями и бутылками, предприняли попытку поджога здания. Были разбиты окна, повреждены стены и выставленные металлические заграждения. "Мы предупреждали конкретных людей, что если они продолжат эти действия, то будут подвергнуты задержанию и применению силы", - приводит телеканал слова одного из сотрудников полиции Портленда. Полиция задержала наиболее агрессивных участников акции, число взятых под стажу не называется.

Манифестанты продолжили бить окна и поджигать мусорные баки, в результате чего полиция задержала некоторых из них, общее число взятых под стажу не сообщается.

Затем часть собравшихся проследовала к городской ратуше, где продолжила разбивать окна, в том числе и в ближайших офисах и кафе. В 22:00 по местному времени полиция объявила происходящее бунтом и предприняла дополнительные меры для наведения порядка, включая проведение задержаний "за участие в преступных действиях".