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В Польше планируют обязать украинских беженцев платить за жилье с 2023 года

В Польше планируют обязать украинских беженцев платить за жилье с 2023 года В Польше хотят обязать украинских беженцев оплачивать проживание в предоставленном государством жилье. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2023 года.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 11:26
В Польше планируют обязать украинских беженцев платить за жилье с 2023 года

В Польше хотят обязать украинских беженцев оплачивать проживание в предоставленном государством жилье. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на польские власти.

Правительство страны приняло решение, согласно которому по истечению 120 дней проживания в центрах коллективного размещения беженцы из территории Украины обязаны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания. Подчеркивается, что придется оплатить до 40 злотых (около 9 долларов) за сутки.

В том случае, если украинские беженцы остаются больше 180 дней, то выплачивать потребуется 75% расходов, но не более 60 злотых (чуть более 13 долларов).

Предусмотрены послабления, когда не будет требоваться плата за жилье, в частности льготы коснутся беременных и тех, кто из-за болезни или возраста не способен платить.

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Версия на английском языке Poland to charge Ukrainian refugees for government-provided housing

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