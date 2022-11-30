В Польше планируют обязать украинских беженцев платить за жилье с 2023 года

В Польше хотят обязать украинских беженцев оплачивать проживание в предоставленном государством жилье. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2023 года.

В Польше хотят обязать украинских беженцев оплачивать проживание в предоставленном государством жилье. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на польские власти.

Правительство страны приняло решение, согласно которому по истечению 120 дней проживания в центрах коллективного размещения беженцы из территории Украины обязаны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания. Подчеркивается, что придется оплатить до 40 злотых (около 9 долларов) за сутки.

В том случае, если украинские беженцы остаются больше 180 дней, то выплачивать потребуется 75% расходов, но не более 60 злотых (чуть более 13 долларов).

Предусмотрены послабления, когда не будет требоваться плата за жилье, в частности льготы коснутся беременных и тех, кто из-за болезни или возраста не способен платить.