​В Польше озвучили данные экзит-поллов по выборам президента

Действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного социологической лабораторией Ipsos.

В Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. Избирательные участки закрылись в 21.00 (23.00 - бакинское время).

По данным экзит-полла, за Дуду проголосовали 41,8% избирателей, а за Тшасковского - 30,4%.

Третье место с 13,3% голосов занял независимый кандидат Шимон Холовня. Далее идет Кшиштоф Босак от объединения националистов и евроскептиков "Конфедерация" с результатом 7,4%. На пятом месте оказался Роберт Бедронь от объединения левых сил - он набрал 2,9%. Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш получил 2,6%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов каждый.

Явка избирателей составила, по данным опроса, 62,9%.

Второй тур выборов президента, в котором встретятся Дуда и Тшасковский, пройдет 12 июля.