О нас

В Пекине начались переговоры между Си Цзиньпином и Лукашенко

В Пекине начались переговоры между Си Цзиньпином и Лукашенко Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу в Пекине.
Другие страны
1 марта 2023 г. 13:09
В Пекине начались переговоры между Си Цзиньпином и Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси telegram-канал "Пул Первого".

"Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что усилия должны быть направлены на «недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей».

Кроме того, Лукашенко осудил действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня.

Ранее сообщалось, что Лукашенко совершит четырехдневный визит в Китай.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки
В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки
1 марта 2023 г. 13:45
В Греции объявлен траур после железнодорожной катастрофы
В Греции объявлен траур после железнодорожной катастрофы
1 марта 2023 г. 13:39
Число погибших при столкновении поездов в Греции достигло 36
Число погибших при столкновении поездов в Греции достигло 36
1 марта 2023 г. 12:31
Генсек ООН впервые за 6 лет посетил Ирак
Генсек ООН впервые за 6 лет посетил Ирак
1 марта 2023 г. 12:20
На западе Японии автомобиль въехал в здание больницы, погибли две женщины
На западе Японии автомобиль въехал в здание больницы, погибли две женщины
1 марта 2023 г. 12:04
В США заявили о способности Ирана за 12 дней получить материал для атомной бомбы
В США заявили о способности Ирана за 12 дней получить материал для атомной бомбы
1 марта 2023 г. 11:58
Сингапур расширит парк F-35B до 12 самолетов
Сингапур расширит парк F-35B до 12 самолетов
1 марта 2023 г. 11:44
Литва закрыла центр регистрации иностранцев у границы с Россией
Литва закрыла центр регистрации иностранцев у границы с Россией
1 марта 2023 г. 11:23
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3
1 марта 2023 г. 10:10
В Японии число самоубийств среди детей достигло рекордного уровня
В Японии число самоубийств среди детей достигло рекордного уровня
1 марта 2023 г. 08:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi