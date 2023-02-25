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Президент Беларуси совершит четырехдневный визит в Китай

Президент Беларуси совершит четырехдневный визит в Китай Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля - 2 марта совершит государственный визит в Китай.
Другие страны
25 февраля 2023 г. 10:14
Президент Беларуси совершит четырехдневный визит в Китай

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля - 2 марта совершит государственный визит в Китай.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу белорусского президента, в ходе визита Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах

"В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке", - говорится в статье.

По итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

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Версия на английском языке President of Belarus to pay four-day visit to China

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