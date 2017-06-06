В Париже полиция проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам - ДОПОЛНЕНО

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Парижская полиция днем во вторник проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам-де-Пари.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте ведомства в сети микроблогов Twitter.

"Полиция проводит операцию у собора Нотр-Дам. Избегайте этого района", - призывает полиция.

По информации телеканала BFMTV, полицейский открыл огонь по мужчине, пытавшемуся напасть на сотрудника правоохранительных органов неподалеку от собора.

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Нападение на сотрудника полиции, случившееся перед собором Парижской Богоматери, квалифицировано как теракт.

Соответствующее расследование начал отдел прокуратуры Парижа, занимающийся делами, связанными с терроризмом, передало AFP.