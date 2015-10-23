​В Пакистане перевернулся автобус, погибли 15 паломников

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли и еще 39 получили ранения в Пакистане в результате аварии пассажирского автобуса в округе Пакпаттан в северо-восточной провинции Пенджаб.

Как передает Report, об этом на своем сайте сообщает газета "Доон".

Все 54 пассажира - паломники. Согласно предварительной информации, водитель транспортного средства превысил скорость и не справился с управлением. В результате автобус перевернулся. Среди погибших есть женщины и дети.