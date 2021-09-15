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В ООН обеспокоены развитием ситуации на Корейском полуострове

В ООН обеспокоены развитием ситуации на Корейском полуострове ООН обеспокоена ракетными пусками на Корейском полуострове, призывает к дипломатическому решению.
Другие страны
15 сентября 2021 г. 22:25
В ООН обеспокоены развитием ситуации на Корейском полуострове

ООН обеспокоена ракетными пусками на Корейском полуострове, призывает к дипломатическому решению.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Мы в курсе сообщений и обеспокоены последним развитием событий. Как мы и заявляли ранее, дипломатическое взаимодействие остается единственным путем для достижения мира, полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он.

В среду КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. В тот же день агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи сообщило, что Республика Корея впервые осуществила испытательный запуск баллистической ракеты с подводной лодки.

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