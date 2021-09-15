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В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала во вторник свою работу в Нью-Йорке.
Другие страны
15 сентября 2021 г. 00:12
В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала во вторник свою работу в Нью-Йорке.

Как передает Report, полномочия председателя этого органа перешли к представителю Мальдив Абдулле Шахиду. Совет Безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре Ирландия.

В начале сессии к участникам обратятся генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и новый председатель ГА ООН. Первые заседания на этой неделе будут носить формальный характер: участники утвердят повестку дня и новый состав рабочих органов. 21 сентября начнется неделя высокого уровня ГА ООН, на которую в Нью-Йорк прибудут лидеры ряда стран, главы правительств и министры.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyası öz işinə başlayıb

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